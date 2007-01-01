Выделенные слова употреблены в переносном значении в предложениях: 1) И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной ЗЕЛЁНОГО листка. 2) Вечером пошёл дождь,который вскоре превратился в ЛИВЕНЬ. 3) В той ситуации я вёл с...
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Выделенные слова употреблены в переносном значении в предложениях: 1) И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной ЗЕЛЁНОГО листка. 2) Вечером пошёл дождь,который вскоре превратился в ЛИВЕНЬ. 3) В той ситуации я вёл себя как ЗЕЛЁНЫЙ юнец. 4) Было так страшно от беспрерывного ЛИВНЯ трассирующих пуль. 5) Бродя цветущей степью,меж белых листьев и на белых стеблях мне не найти ЗЕЛЁНЫЕ цветы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) В той ситуации я вёл себя как ЗЕЛЁНЫЙ юнец. 4) Было так страшно от беспрерывного ЛИВНЯ трассирующих пуль.
Гость:
3в той ситуации я вел себя как зеленый юнец 4 Было так страшно от беспрерывного ливня трассирующих пуль
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