Выделенные слова употреблены в переносном значении в предложениях: 1) И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной ЗЕЛЁНОГО листка. 2) Вечером пошёл дождь,который вскоре превратился в ЛИВЕНЬ. 3) В той ситуации я вёл с...

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Выделенные слова употреблены в переносном значении в предложениях: 1) И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной ЗЕЛЁНОГО листка. 2) Вечером пошёл дождь,который вскоре превратился в ЛИВЕНЬ. 3) В той ситуации я вёл себя как ЗЕЛЁНЫЙ юнец. 4) Было так страшно от беспрерывного ЛИВНЯ трассирующих пуль. 5) Бродя цветущей степью,меж белых листьев и на белых стеблях мне не найти ЗЕЛЁНЫЕ цветы.

Автор: Гость