РЕШИТЕ ЗАДАЧЮ: ЗА КОНФЕТЫ ЗАПЛАТИЛИ НА 5,4 Р. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕЧЕНЬЕ,А ЗА ВСЕ ВМЕСТЕ ЗАПЛАТИЛИ 42Р. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЗА КОНФЕТЫ
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧЮ: ЗА КОНФЕТЫ ЗАПЛАТИЛИ НА 5,4 Р. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕЧЕНЬЕ,А ЗА ВСЕ ВМЕСТЕ ЗАПЛАТИЛИ 42Р. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЗА КОНФЕТЫ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачу легкче решить составив уравнение Возьмем стоимость печенья за х тогда стоимость конфет стоит в 5.4 раза больше то есть х+5.4 Вместе они стоят 42р Значит х+(х+5.4)=42 х+х+5.4=42 2х=42-5.4 2х=36.6 х=36.6/2 х=18.3 Теперь добавим х+5.4=18.3+5.4=23.7 Ответ За конфеты заплатили 23.7р
Гость:
42 руб- 5 руб 40 коп = 36 руб 6о копеек 36 руб 60 коп : 2 = 18 руб 30 коп заплатили за печенье 18 руб 30 коп + 5 руб 40 коп = 23 руб 70 копеек заплатили за конфеты Проверка: 18 руб 30 коп + 23 руб 70 копеек = 42 рубля Овет:18 руб 30 коп заплатили за печенье, 23 руб 70 копеек заплатили за конфеты
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