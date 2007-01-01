РЕШИТЕ ЗАДАЧЮ: ЗА КОНФЕТЫ ЗАПЛАТИЛИ НА 5,4 Р. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕЧЕНЬЕ,А ЗА ВСЕ ВМЕСТЕ ЗАПЛАТИЛИ 42Р. СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛИ ЗА КОНФЕТЫ

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Задачу легкче решить составив уравнение Возьмем стоимость печенья за х тогда стоимость конфет стоит в 5.4 раза больше то есть х+5.4 Вместе они стоят 42р Значит х+(х+5.4)=42 х+х+5.4=42 2х=42-5.4 2х=36.6 х=36.6/2 х=18.3 Теперь добавим х+5.4=18.3+5.4=23.7 Ответ За конфеты заплатили 23.7р