Идеальный одноатомный газ совершает работу 300Дж. Если процесс был адиабатным, то внутр.энергия газа а)уменьшилась на 600 Джб)уменьш на 300 в)не изменилась г)увелич на 300 Дж

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при адиабатном процессе теплообмена с окружающей средой нет , значит Q=0. Согласно 1 началу (закону) термодинамики U=Q-A, где А - работа газа, U-изменение внутренней энергии. Значит U=-A. Окончательно, ответ б) уменьш на 300 Дж.