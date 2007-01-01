Идеальный одноатомный газ совершает работу 300Дж. Если процесс был адиабатным, то внутр.энергия газа а)уменьшилась на 600 Джб)уменьш на 300 в)не изменилась г)увелич на 300 Дж

Физика
Идеальный одноатомный газ совершает работу 300Дж. Если процесс был адиабатным, то внутр.энергия газа а)уменьшилась на 600 Джб)уменьш на 300 в)не изменилась г)увелич на 300 Дж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при адиабатном процессе теплообмена с окружающей средой нет , значит Q=0. Согласно 1 началу (закону) термодинамики U=Q-A, где А - работа газа, U-изменение внутренней энергии. Значит U=-A. Окончательно, ответ б) уменьш на 300 Дж.
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