Как рассчитать протяженность материка Евразии по меридиану 100 градусов восточной долготы и паралелли 50 градусов северных широт в градусах и километрах .Масштаб (1:50 000 000)?
Українська література
Как рассчитать протяженность материка Евразии по меридиану 100 градусов восточной долготы и паралелли 50 градусов северных широт в градусах и километрах .Масштаб (1:50 000 000)?
Ответ(ы) на вопрос:
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По меридиану 100 градусов: 70 градусов- 7791 км. По парраллеле 50 градусов: 53 градусов- 6106,65 км.
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