Как рассчитать протяженность материка Евразии по меридиану 100 градусов восточной долготы и паралелли 50 градусов северных широт в градусах и километрах .Масштаб (1:50 000 000)?

Українська література

Как рассчитать протяженность материка Евразии по меридиану 100 градусов восточной долготы и паралелли 50 градусов северных широт в градусах и километрах .Масштаб (1:50 000 000)?

Автор: Гость