сила 10Н сообщает телу ускорение 3м/с2. какая сила сообщает этому телу ускорение 1.5м/с2?
Физика
сила 10Н сообщает телу ускорение 3м/с2. какая сила сообщает этому телу ускорение 1.5м/с2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F1=m*a1, тогда m=F1/a1, m=10/3=3,3 кг. Тогда F2=m*a2, F2=3,3*1,5=4,95. или если округлить, то 5 Н.
Гость:
пропорция 10Н=3м/с^2 X=1.5м/c^2 Решение : 1,5м/c^2*10Н/3м/с^2=5Н
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