Напишите 5-7 предложений (объемных) на тему "Чистая красота" (про природу)
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Напишите 5-7 предложений (объемных) на тему "Чистая красота" (про природу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ах, природа! Сразу представляются красивые луга, бабочки, зайчики... здесь можно расслабиться и думать о своих чувствах, создавать идеи. И наконец просто - не о чём не думать, вдыхая чистый воздух. Хотя в городе не столь грязный воздух, обычно на природе всё же лучше. Я люблю природу просто за то, что она есть, за то, что мы её часть, за то, что она поддерживает людям жизнь... за то, что она красивая, в конце концов! Природа - это действительно прекрасно, редко посчастливиться побывать в таких местах кому-нибудь. Но есть такие уголки земного шара, которые своей красотой компенсируют все несчастья в твоей жизни На природе можно забыть обо всём плохом, обо всех проблемах и суете, и просто наслаждаться окружающим пейзажем, прекрасным воздухом. Как приятно видеть эту не осквернённую человеком чистоту, где ничего не напоминает о цивилизации. И как отвратительно видеть мусор, оставленный какой-нибудь компанией после пикника.
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