К и Р соответственно середин сторон АВ и ВС треугольника АВС, АС = 8 см, СР = 6 см, АВ = 14 см. Найдите периметр треугольника ВКР.

1) К и Р соответственно середин сторон АВ и ВС треугольника АВС, значит КР-средняя линия треугольника АВС, т.е. КР=АС:2=8:2=4(см). 2) к-середина АВ(по условию), следовательно КВ=АВ:2=14:2=7(см) 3)Р-середина ВС(по условию), следовательно ВР=РС=6(см) 4)Периметр КВС=КВ+ВР+КР=7+6+4=17(см) Ответ: 17 см

Гость: Гость:

KP - будет средней линией трекгольника и KP=1/2AC=4см так как середины по условию, то AK=KB=7 BP=PC=6 то периметр = 7+6+4=17см