К и Р соответственно середин сторон АВ и ВС треугольника АВС, АС = 8 см, СР = 6 см, АВ = 14 см. Найдите периметр треугольника ВКР.

Геометрия
К и Р соответственно середин сторон АВ и ВС треугольника АВС, АС = 8 см, СР = 6 см, АВ = 14 см. Найдите периметр треугольника ВКР.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) К и Р соответственно середин сторон АВ и ВС треугольника АВС, значит КР-средняя линия треугольника АВС, т.е. КР=АС:2=8:2=4(см). 2) к-середина АВ(по условию), следовательно КВ=АВ:2=14:2=7(см) 3)Р-середина ВС(по условию), следовательно ВР=РС=6(см) 4)Периметр КВС=КВ+ВР+КР=7+6+4=17(см)   Ответ: 17 см  
Гость:
KP - будет средней линией трекгольника и KP=1/2AC=4см так как середины по условию, то AK=KB=7 BP=PC=6 то периметр = 7+6+4=17см   
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