Нормы управления нарушены в примерах: 1) раскрыть тему; 2) уделять внимание ребёнку; 3) коснуться к теме; 4) пренебречь помощью; 5) сделать вопреки обстоятельств.

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Нормы управления нарушены в примерах: 1) раскрыть тему; 2) уделять внимание ребёнку; 3) коснуться к теме; 4) пренебречь помощью; 5) сделать вопреки обстоятельств.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лично я заметила только 3) коснуться к теме; - коснуться темы 5) сделать вопреки обстоятельств. - сделать вопреки обстоятельствам
Гость:
Коснуться темы ; сделать вопреки обстоЯтельствам-в этих словах были ошибки норм лексики.. пожалуйста!)
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