От двух станций, расстояние между которыми 56км, отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45км/ч, средняя скорость другого-на12км/ч больше. Какое расстояние будет между этими...

Математика
От двух станций, расстояние между которыми 56км, отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45км/ч, средняя скорость другого-на12км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами через 3ч? через 10ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12+45=57(км/ч) 2) 12*3=36 (км)- пройдет первый поезд за 3 часа 3) 57*3=171 (км)- пройдет второй поезд за 3 часа 4) 171+36+56=263 (км) 5) 12*10=120 (км)- пройдет первый поезд за 10 часов 6) 57*10=570 (км)- пройдет второй поезд за 3 часов 7)120+570+56=746(км) Ответ: 263 км 746 км  
Гость:
1) 45+ 12= 57 (км в час) скорость другого поезда 2) 45+57 = 102 ( км в час) общая скорость 3) 102х 3 +56 =  362 (км) будет расстояние между поездами через 3 часа 4) 102 х 10 + 56 = 1076 (км) будет расстояние между поездами через 10 часов
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