От двух станций, расстояние между которыми 56км, отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45км/ч, средняя скорость другого-на12км/ч больше. Какое расстояние будет между этими...

Математика

От двух станций, расстояние между которыми 56км, отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45км/ч, средняя скорость другого-на12км/ч больше. Какое расстояние будет между этими поездами через 3ч? через 10ч?

Автор: Гость