найдите наибольшее целое число входящее в ОДЗ выражения √-25-6x
Алгебра
найдите наибольшее целое число входящее в ОДЗ выражения √-25-6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-25-6х>=0 -6х>=25 x<=-4 1/6 Ответ:-5
Гость:
-25-6x=> 0 -25=>6x -4 1/6=>x Ответ: -5
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