Почему у многих растений цветки собраны в группу - соцветия?
Биология
Почему у многих растений цветки собраны в группу - соцветия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для лучшего опыления насекомыми или ветром, а также наличие соцветия повышает гарантию опыления,сокращается время перемещения насекомого от одного цветка к другому (потому что невзрачные цветки в группах становятся более заметными для насекомых-опылителей)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От двух станций, расстояние между которыми 56км, отошли одновременно в противоположных направлениях два поезда. Средняя скорость одного поезда 45км...
Геометрия
найти площадь прямоугольной трапеции,основания которой равны 4см и 9 см,а одна из боковых сторон на 1 см больше другой
Русский язык
Нормы управления нарушены в примерах: 1) раскрыть тему; 2) уделять внимание ребёнку; 3) коснуться к теме; 4) пренебречь помощью; 5) сделать вопреки...