Почему у многих растений цветки собраны в группу - соцветия?

Гость: Гость:

для лучшего опыления насекомыми или ветром, а также наличие соцветия повышает гарантию опыления,сокращается время перемещения насекомого от одного цветка к другому (потому что невзрачные цветки в группах становятся более заметными для насекомых-опылителей)