если в энергию электромагнитного излучения превращается 1% кинетической энергии электронов, то длинноволновую границу непрерыного рентгеновского излучения в рентгеновской трубке, работающей под напряжением 50кВ,равна?
Физика
если в энергию электромагнитного излучения превращается 1% кинетической энергии электронов, то длинноволновую границу непрерыного рентгеновского излучения в рентгеновской трубке, работающей под напряжением 50кВ,равна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: U=50кВ=5*10^4, q=1,6*10^(-19)Кл E(эми)=1/100 E(к) л(лямбда)=? Решение. Найдем Ек. Ек=U*q E(эми)=U*q/100 E(эми) =hu (u - ню, греческая) u=U*q/(100*h) u= 5 * 10^4 * 1,6 * 10^(-19) / (10^2 * 6,6 * 10^(-34)=1,2 * 10^15 м. Вроде так.
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