если в энергию электромагнитного излучения превращается 1% кинетической энергии электронов, то длинноволновую границу непрерыного рентгеновского излучения в рентгеновской трубке, работающей под напряжением 50кВ,равна?

Физика

если в энергию электромагнитного излучения превращается 1% кинетической энергии электронов, то длинноволновую границу непрерыного рентгеновского излучения в рентгеновской трубке, работающей под напряжением 50кВ,равна?

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