Почему Октавиану удалось долго править в Риме?

Гость: Гость:

Оквиан(октавий)знал о Цезаре,как жалко он покинул мир,так как ,он был внуком Цезаря,при этом когда он вошел на трон,(так как Война была между Антонием и Оквианом у мыса Акций в 31г.до н.э.)он нанимал легионеров(телохранителей),на улицу выходил поздно ночью когда все спали и ислючительно с телохранителями.