Почему Октавиану удалось долго править в Риме?
Обществознание
Почему Октавиану удалось долго править в Риме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оквиан(октавий)знал о Цезаре,как жалко он покинул мир,так как ,он был внуком Цезаря,при этом когда он вошел на трон,(так как Война была между Антонием и Оквианом у мыса Акций в 31г.до н.э.)он нанимал легионеров(телохранителей),на улицу выходил поздно ночью когда все спали и ислючительно с телохранителями.
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