Лексические нормы нарушены в примерах: 1) заслужить награду; 2) оказать вред; 3) оплатить счёт; 4) признание в любви; 5) выполнение надежд.
Русский язык
Лексические нормы нарушены в примерах: 1) заслужить награду; 2) оказать вред; 3) оплатить счёт; 4) признание в любви; 5) выполнение надежд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю что 2. Как можно оказать вред? его только причинить можно
Гость:
Ответ:2)Оказать вредь.-нарушение норм лексики... Пожалуйста!)
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