из одного пункта в другой выехал грузовик.через полтора часа вслед за ним выехала легковая машина,и через 1,1 часа после выезда легковой машины грузовик всё ещё опережал её на 55 км.найдите скорость легковой машины,если она бол...

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из одного пункта в другой выехал грузовик.через полтора часа вслед за ним выехала легковая машина,и через 1,1 часа после выезда легковой машины грузовик всё ещё опережал её на 55 км.найдите скорость легковой машины,если она больше скорости грузовика на 25 км/ч.

Автор: Гость