из одного пункта в другой выехал грузовик.через полтора часа вслед за ним выехала легковая машина,и через 1,1 часа после выезда легковой машины грузовик всё ещё опережал её на 55 км.найдите скорость легковой машины,если она бол...
Алгебра
из одного пункта в другой выехал грузовик.через полтора часа вслед за ним выехала легковая машина,и через 1,1 часа после выезда легковой машины грузовик всё ещё опережал её на 55 км.найдите скорость легковой машины,если она больше скорости грузовика на 25 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч скорость грузовой машины, тогда (х+25) км/ч - скорость легковой. Грузовая машина за все время проехала путь (1,5+1,1)х (км), а легковая машина проехала (25+х)* 1,1 (км). Первый путь на 55 больше второго (1,5+1,1)х-(25+х)*1,1=55 2,6х-27,5-1,1х=55 1,5х=82,5 х=82,5:1,5 х=55 х+25=55+25=80(км/ч) Ответ: 80 км/час
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