ПРИЧИНЫ БЫСТРОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ в 18-19 вв
Обществознание
ПРИЧИНЫ БЫСТРОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ США ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ в 18-19 вв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень сильно сыграла сама отмена рабства.Так же и интенсивно происходил процесс накопления капитала,прежде всего, за счет продолжавшегося захвата земель индейцев.Так же быстрое перенятие технологий у других стран.Революционное воздействие на производство,оказало широкое применение электроэнергии.Расширению внутреннего рынка способствовало ограждение его от иностранных товаров высокими протекционистскими пошлинами.Нехватка собственных средств компенсировалась ввозом иностранных капиталов.
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