Мен ... жастамын, Менің ... , ... , .... бар. Атам мен әжем... . Әкем ... . Шешем ... .

Право
Мен ... жастамын, Менің ... , ... , .... бар. Атам мен әжем... . Әкем ... . Шешем ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен  тогыз жастамын, Менің Әкем ,шешем,атам,Әжем бар. Атам мен әжем..зенеткерлер. Әкем - дарiгер. Ол егде адам.Шешем - мектепке мугалiм.Бiздiн отбасымыз оте жаксы.  ... .
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