Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?

Гость: Гость:

1. 120 га =100 % 2. он перевыполнил план на 15 %, значит 100% + 15% =115 % он сделал 3. Составим пропорцию 120 га =100 % х га = 115% Это прямо прямопрапорционально, значит у множаем просто крестиком т.е 100х = 120 * 115 100х = 13 800 х =138 Ответ 138 га вспахал тракторист)