Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?
Математика
Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 120 га =100 % 2. он перевыполнил план на 15 %, значит 100% + 15% =115 % он сделал 3. Составим пропорцию 120 га =100 % х га = 115% Это прямо прямопрапорционально, значит у множаем просто крестиком т.е 100х = 120 * 115 100х = 13 800 х =138 Ответ 138 га вспахал тракторист)
Гость:
1 способ 1)100%+15%=115%-на столько процентов выполнен план 2)120:100%*115%=138(га)-вспахал тракторист 2 способ 120*(1+0,15)=120*1,15=138(га) Ответ: 138 га
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