Вы постепенно входите в воду. Как меняется выталкивающая сила по мере вашего погружения?

Физика
Вы постепенно входите в воду. Как меняется выталкивающая сила по мере вашего погружения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличивется, ведь объем погруженной части Вашего тела увеличивается. Формула F(архимеда)=p*g*V где p - плотность жидкости, g - коэффициент свободн. падения, V - отбъем погруженного тела.
Гость:
чем больше мы входим в воду, тем больше действует Архимедова сила.(выталкивающая нас обратно) это зависит от плотности воды (пресная, солёная), нашего веса и коэффициента свободного падения.   p.s. в формуле всё умножается
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