рассказ о том что парта живое существо и что она думает о тебе и твоём товарище
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рассказ о том что парта живое существо и что она думает о тебе и твоём товарище
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, доброе утро! " Ну вот, опять не слышат и не замечают меня. А я так рада видеть вас ребята, каждый день, ведь когда я полезна вам - мне очень приятно. Одно меня огорчает иногда - вы можете вытереть об меня грязные руки, или поставить тяжелый и грязный портфель , стукнуть больно - ни за что, да и что уж там говорить - можете просто не сесть ко мне. Ведь на другой парте сидит друг или подружка, и там сегодня будет интереснее, чем в моей компании. Ну что же, я не обижаюсь, а все равно жду когда ко мне придут мои любимые жители - пусть и не долго, но постоянно нуждающиеся во мне. А я в свою очередь, постараюсь стоять и не шевелиться - чтобы не испортить вам в тетрадках красиво и с трудом выведеные буковки, и спинку подопру когда устанете сидеть ровно, и не дам разбежаться ручкам и карандашам - они то я знаю, любители поваляться на полу. Вы только меня протирайте почаще и не царапайте, я люблю быть красивой и блестящей, такой - чтобы ко мне хотелость сест
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