«у двузначного числа количество десятков в 3 раза больше, чем количество единиц. Если поменять местами цифры, то получится число, которое на 54 меньше первоначального. Найдите двузначное число»

Математика
«у двузначного числа количество десятков в 3 раза больше, чем количество единиц. Если поменять местами цифры, то получится число, которое на 54 меньше первоначального. Найдите двузначное число»
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Репликация ДНК. 1. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦТААГЦГА. Определите последовательность нуклеотидов в...
Ответить
Русский язык
рассказ о том что парта живое существо и что она думает о тебе и твоём товарище
Ответить
Математика
Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?
Ответить
Английский язык
Put the verbs in the correct tense. 1.I (не смогу) to come tomorrow. 2.She (должна была) to help him. 3.He (не мог) believe it. 4.When you (сможете...
Ответить
Физика
Вы постепенно входите в воду. Как меняется выталкивающая сила по мере вашего погружения?
Ответить