поставьте глаголы в 1 лицо ед.ч.!!!!! заночевать,покажется,виделось,обступали,превратятся ,стоял,бросаться,сносил,закрыл,бросился,вынырнул ,закружился,карабкаться,посматривать.

Русский язык
поставьте глаголы в 1 лицо ед.ч.!!!!! заночевать,покажется,виделось,обступали,превратятся ,стоял,бросаться,сносил,закрыл,бросился,вынырнул ,закружился,карабкаться,посматривать.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заночевал показался вижу обступал преврашусь стою бросаюсь сношу закрываю бросаюсь выныриваю закружился карабкаюсь посматриваю
Гость:
Заночую, покажусь,обступаю,превращусь,стою,бросаюсь,сношу,закрою,брошусь,вынырну,закружусь,карабкаюсь,посматриваю от глагола виделось не образ ф. 1 л.,т.к. он безличный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
«у двузначного числа количество десятков в 3 раза больше, чем количество единиц. Если поменять местами цифры, то получится число, которое на 54 мен...
Ответить
Биология
Репликация ДНК. 1. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦТААГЦГА. Определите последовательность нуклеотидов в...
Ответить
Русский язык
рассказ о том что парта живое существо и что она думает о тебе и твоём товарище
Ответить
Математика
Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?
Ответить
Английский язык
Put the verbs in the correct tense. 1.I (не смогу) to come tomorrow. 2.She (должна была) to help him. 3.He (не мог) believe it. 4.When you (сможете...
Ответить