поставьте глаголы в 1 лицо ед.ч.!!!!! заночевать,покажется,виделось,обступали,превратятся ,стоял,бросаться,сносил,закрыл,бросился,вынырнул ,закружился,карабкаться,посматривать.

Гость: Гость:

Заночую, покажусь,обступаю,превращусь,стою,бросаюсь,сношу,закрою,брошусь,вынырну,закружусь,карабкаюсь,посматриваю от глагола виделось не образ ф. 1 л.,т.к. он безличный