поставьте глаголы в 1 лицо ед.ч.!!!!! заночевать,покажется,виделось,обступали,превратятся ,стоял,бросаться,сносил,закрыл,бросился,вынырнул ,закружился,карабкаться,посматривать.
Русский язык
поставьте глаголы в 1 лицо ед.ч.!!!!! заночевать,покажется,виделось,обступали,превратятся ,стоял,бросаться,сносил,закрыл,бросился,вынырнул ,закружился,карабкаться,посматривать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заночевал показался вижу обступал преврашусь стою бросаюсь сношу закрываю бросаюсь выныриваю закружился карабкаюсь посматриваю
Гость:
Заночую, покажусь,обступаю,превращусь,стою,бросаюсь,сношу,закрою,брошусь,вынырну,закружусь,карабкаюсь,посматриваю от глагола виделось не образ ф. 1 л.,т.к. он безличный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
«у двузначного числа количество десятков в 3 раза больше, чем количество единиц. Если поменять местами цифры, то получится число, которое на 54 мен...
Биология
Репликация ДНК. 1. Участок одной из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦТААГЦГА. Определите последовательность нуклеотидов в...
Русский язык
Математика
Тракторист должен вспахать 120га земли,но он перевыполнил план на 15%.Сколько гектаров земли вспахал тракторист?