Translate from Russia into English. 1.Почему ей приходится так много работать? 2.Эта статья должна быть переведена сегодня? 3.Лекция должна начаться в 10 утра. 4.Вам не надо никуда ехать. 5.Позвольте дать вам несколько советов.

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Translate from Russia into English. 1.Почему ей приходится так много работать? 2.Эта статья должна быть переведена сегодня? 3.Лекция должна начаться в 10 утра. 4.Вам не надо никуда ехать. 5.Позвольте дать вам несколько советов.

Автор: Гость