Translate from Russia into English. 1.Почему ей приходится так много работать? 2.Эта статья должна быть переведена сегодня? 3.Лекция должна начаться в 10 утра. 4.Вам не надо никуда ехать. 5.Позвольте дать вам несколько советов.
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Translate from Russia into English. 1.Почему ей приходится так много работать? 2.Эта статья должна быть переведена сегодня? 3.Лекция должна начаться в 10 утра. 4.Вам не надо никуда ехать. 5.Позвольте дать вам несколько советов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Why she have to work so hard? Should this article be translated right now? Lecture must start at 10 a.m. You don't have to go somewhere. Can't I give you some advices?
Гость:
1.why does she have so many to work? 2.must this article be translated today? 3. a lecture must beqin in 10 morninq? 4. you are necessary nowhere to qo. 5.Allow to qıve a few advıces to you.
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