За какое время 3 куб. дм воды нагреют от 20 до 100 градусов (по Цельсию) электрокипятильником, если напряжение в сети 220 [В], сопротивление нагревателя кипятильника 55 [Ом], а КПД кипятильника 60% ?

Физика

За какое время 3 куб. дм воды нагреют от 20 до 100 градусов (по Цельсию) электрокипятильником, если напряжение в сети 220 [В], сопротивление нагревателя кипятильника 55 [Ом], а КПД кипятильника 60% ?

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