За какое время 3 куб. дм воды нагреют от 20 до 100 градусов (по Цельсию) электрокипятильником, если напряжение в сети 220 [В], сопротивление нагревателя кипятильника 55 [Ом], а КПД кипятильника 60% ?
Физика
За какое время 3 куб. дм воды нагреют от 20 до 100 градусов (по Цельсию) электрокипятильником, если напряжение в сети 220 [В], сопротивление нагревателя кипятильника 55 [Ом], а КПД кипятильника 60% ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество теплоты, необходимое для нагревения воды приравняй к количеству теплоты, выделяемого электрокипятильником (закон Джоуля-Ленца). Учитывая кпд, перед кол. теплоты по з. Д-Л поставь множитель 0,6. Объем 3 дм3 переведи в м3. Масса равна произведению плотности на объём
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