1.образуйте форму множественного числа существительных ответы цвет 2.составьте предложения со следующими словосочетаниями 3. спишите предложения употребляя вместо пропуска самоцвет или цветы вставьте пропущенные буквы
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1.образуйте форму множественного числа существительных ответы цвет 2.составьте предложения со следующими словосочетаниями 3. спишите предложения употребляя вместо пропуска самоцвет или цветы вставьте пропущенные буквы
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Гость:
Где словосочетания ?!
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