1.образуйте форму множественного числа существительных ответы цвет 2.составьте предложения со следующими словосочетаниями 3. спишите предложения употребляя вместо пропуска самоцвет или цветы вставьте пропущенные буквы

Русский язык
1.образуйте форму множественного числа существительных ответы цвет 2.составьте предложения со следующими словосочетаниями 3. спишите предложения употребляя вместо пропуска самоцвет или цветы вставьте пропущенные буквы
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