Всего 87 шариков белых и голубых 58 ш. жёлтых и голубых 62 ш. на ? голубых больше че?? жёлтых.

Математика

Всего 87 шариков белых и голубых 58 ш. жёлтых и голубых 62 ш. на ? голубых больше че?? жёлтых.

Автор: Гость