Всего 87 шариков белых и голубых 58 ш. жёлтых и голубых 62 ш. на ? голубых больше че?? жёлтых.

Математика
Всего 87 шариков белых и голубых 58 ш. жёлтых и голубых 62 ш. на ? голубых больше че?? жёлтых.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).87-58=29 (ш.)-жёлтых. 2).87-62=25(ш.)-белых. 3).29+25=54(ш.)-белых и жёлтых. 4).87-54=33(ш.)-голубых. 5).33-29=4 (ш) Ответ:на 4 шарика голубых больше чем жёлтых.
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