Где и когда появился парламент в англии

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Свою восьми вековую историю парламент ведёт с момента подписания Иоанном Безземельным 15 июня 1215 года Великой Хартии Вольностей. Пожалуй, ни один документ в истории не вызывал таких противоречивых оценок специалистов и столько дифирамбов либералов, как она. Бароны учредили для себя особый суд «пэров» — равных, отменили судебную реформу Генриха II и создали собственный комитет для контроля за действиями монарха. Одним из важнейших последствий войн и противостояния короля и его подданных стало рождение английского парламента — старейшего в Европе, «колыбели» парламентаризма. Англичане законно гордятся тем, что «экспортировали» нормы парламентской демократии и в Новый Свет, и в Индию, и в Австралию и Новую Зеландию. Их «дар» стал в наши дни неотъемлемой частью политической культуры. Тем любопытнее взглянуть на обстоятельства и новый расклад политических сил, при которых возник английский парламент.