Cистема линейный уравнений с двумя неизвестными 1. x+5y= -4 2. 2x-3y= -6 3. 0,2x+y= -3 4. 1/4x-1/8y=1
Математика
Cистема линейный уравнений с двумя неизвестными 1. x+5y= -4 2. 2x-3y= -6 3. 0,2x+y= -3 4. 1/4x-1/8y=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5y= -4 x+y= -5-4 x+y= -9 Ответ: x+y= -9 2x - 3y= -6 -xy= -6 Ответ: -xy= -6 0,2x+y= -3 x+y= 0,2-3 x+y= - 2,8 Ответ: x+y= -2,8 1/4x-1/8y=1 x-1/2y=1 x-0,5y=1 x=1+0,5 x=1,5 Ответ: x=1,5
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