Сумма двух углов,которые получаются при пересечении двух прямых,равна 50 градусов.Найдите эти углы.

Геометрия

Сумма двух углов,которые получаются при пересечении двух прямых,равна 50 градусов.Найдите эти углы.

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