Сумма двух углов,которые получаются при пересечении двух прямых,равна 50 градусов.Найдите эти углы.
Геометрия
Сумма двух углов,которые получаются при пересечении двух прямых,равна 50 градусов.Найдите эти углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50÷2=25 25 градусов каждый угол удачи тебе
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