Помогите, пожалуйста, решить пример с дробями за 6 класс. (фото в вопросе) Не знаю, почему не получается, возможно у меня где-то допущена ошибка, но я не могу её найти(

Математика

Помогите, пожалуйста, решить пример с дробями за 6 класс. (фото в вопросе) Не знаю, почему не получается, возможно у меня где-то допущена ошибка, но я не могу её найти(

Автор: Гость