Помогите, пожалуйста, решить пример с дробями за 6 класс. (фото в вопросе) Не знаю, почему не получается, возможно у меня где-то допущена ошибка, но я не могу её найти(
Математика
Помогите, пожалуйста, решить пример с дробями за 6 класс. (фото в вопросе) Не знаю, почему не получается, возможно у меня где-то допущена ошибка, но я не могу её найти(
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