Длина прямоугольника 12/5см, а ширина составляет 2/3 его длины. Вычисли периметр и пл??щадь прямоугольника.

Математика

Длина прямоугольника 12/5см, а ширина составляет 2/3 его длины. Вычисли периметр и пл??щадь прямоугольника.

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