Написать свое мнение о еретиках
История
Написать свое мнение о еретиках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еретики- были против церкви. Я считаю еретики были правы ведь церковь была не справедлива к людям и брала деньги за разные обряды. И на суде инквизиции сжигала еретиков.Я считаю еретики поступали правильно.
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