Используя различные источники информации, подготовьте сообщение о заинтересованных вас представителях типа Иглокожие.

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Ёж — общеизвестный по внешности зверёк, чья спина и бока покрыты короткими тёмными иглами. Иглы длиной до 3 см; у взрослых ежей их 5000—6000, у молодых — всего 3000. Иглы белые у основания и на конце, посередине окрашены полосами чёрного, белого и коричневого цвета. Мех на мордочке, ногах и брюшке ежа жёсткий; в России чаще всего встречается его серая окраска. Грудь и горло однотонные, без белых пятен, в отличие от похожих белобрюхих ежей. Длина тела ежа 135—265 мм, хвоста — не более 3 см; весит он в среднем 700—800 г, но перед спячкой может отъедаться до 1200 г. Самцы крупнее самок. Мордочка вытянутая, подвижная; нос острый и постоянно влажный. Глаза чёрные, круглые. Уши короткие (меньше 3,5 см), округлые, почти спрятаны в меху. Конечности пятипалые, с довольно острыми когтями; задние ноги несколько длиннее передних. На верхней челюсти 20 мелких острых зубов, на нижней — 16. Колючки и сворачивание в клубок – это природная защита ежиков от хищников. Однако она не всегда помогает – некоторым животным удается развернуть свернувшегося в клубок ежика. А лиса, говорят, даже откатывает ежика в воду, чтобы он развернулся. Колючки некоторых видов ежей могут оказаться ядовитыми. Однако этот яд вырабатывается не ежом. Еж смазывает иглы ядом, "конфискованным" у жаб. Под кожей, покрытой сверху и с боков иглистым панцирем, почти сплошным слоем расположены продольные и кольцевые мышцы, при сокращении которых еж свертывается, приобретая форму колючего шара. Частота дыханий ежика: при бодрствовании – 40-50, при спячке – 6-8 дыханий в минуту; температура тела – 34, при спячке – 2 градуса Цельсия. У ежей не самое лучшее зрение. Правда, считается, что ежи могут различать цвета как человек (в отличии от всех остальных животных, у которых зрение – "черно-белое"). Кроме того, у ежей очень хорошие слух и обоняние. Во время спячки ежи значительно теряют в весе, поэтому после пробуждения основная задача ежа – найти пищу, в это время он ненасытен. У всех ежей 36 зубов. Длина хвоста ежа обыкновенного – около 3 см. Период беременности ежихи – 7 недель. В году бывает один приплод, от 3 до 6 (иногда до 7-8) детенышей. Ежата рождаются слепыми, с ярко-розовой кожей, без иголок. Иголки (сначала мягкие) начинают появляться через несколько часов после рождения. Глаза у ежат открываются на 16-й день. Еж удивительно устойчив к яду гадюки, хотя ими и не питается (разве что в условиях неволи). Слабо действуют (или совсем не действуют) на ежа и другие яды, такие как мышьяк, сулема, опиум и даже синильная кислота. Ушастый еж отличается от обыкновенного сами понимаете чем – большими ушами (3-5 см). Но не только. Ушастый еж бегает быстрее обыкновенного и при опасности неохотно сворачивается в клубок, а чаще пытается убежать, шипя и подпрыгивая. Ушастые ежи очень устойчивы к сильным ядам и перегреву. Неправда, что ежи ловят мышей (еж не угонится за обычной мышью) и гадюк (ежи их едят, но специально за ними не охотятся). Неправда и то, что ежи выдаивают молоко коз и коров. Они действительно очень любят молоко и некоторые из них селятся возле ферм. Еж отлично знает время доения, приходит на ферму и прячется в углу, ожидая, что молоко прольется на пол. Тогда еж вылижет все молоко. Доением же ежи не занимаются. Никогда не берите ежиков домой! В неволе они практически не живут. Кроме того ежи – разносчики опаснейших для человека клещей.