В саду собрали большой урожай винограда подчеркните главные члены предложения и ??бстоятельство
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В саду собрали большой урожай винограда подчеркните главные члены предложения и ??бстоятельство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В саду собрали большой урожай винограда. Главные члены: собрали (сказ.) Обстоятельство: (где?) в саду.
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