1)Определите, какие словосочетания являются омонимами: Выберите один или несколько ответов: 1 магнитофонная лента – лента шоссе 2 жёлтый лист – больничный лист 3 гранатовый браслет – гранатовый сок 4 перевести текст – пере...

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1)Определите, какие словосочетания являются омонимами: Выберите один или несколько ответов: 1 магнитофонная лента – лента шоссе 2 жёлтый лист – больничный лист 3 гранатовый браслет – гранатовый сок 4 перевести текст – перевести библиотеку в другое здание 2)Лексика представляет собой: Выберите один ответ: 1 систему словообразования 2 связь между значениями слов 3 словарный состав языка 3)Какая наука о языке изучает лексическое значение слова? Выберите один ответ: 1 акцентология 2 лексикология 3 орфоэпия 4)Как называются слова, которыми пользуются все слои населения? Выберите один ответ: 1 жаргонизмы 2 диалектизмы 3 общеупотребительные 5)В каких предложениях допущены ошибки, возникшие при употреблении фразеологизмов Выберите один или несколько ответов: 1 писатель идёт в ногу со временем 2 успехи этого ученика желают лучшего 3 необходимо уделить самое серьёзное значение подготовке к экзаменам 4 жизнь не баловала нас, но и мы не пали духом 6)Как называются слова одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению? Выберите один ответ: 1 синонимы 2 омонимы 3 антонимы 4 паронимы 7)Какие из данных пар являются синонимичными? Выберите один или несколько ответов: 1 завернуть – повернуть 2 быстро – мгновенно 3 потерять – найти 4 знатный – именитый 8)Какие из данных слов являются литературоведческими терминами? Выберите один или несколько ответов: 1 антитеза 2 неологизм 3 лирика 4 фонема 9)Термин – это: Выберите один ответ: 1 слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое научное, техническое, искусствоведческое и т. д. понятие 2 слова, используемые той или иной социальной группой людей 3 слова и словосочетания полуофициального характера, названия специальных 4 понятий и предметов в разного рода ремёслах, промыслах 10)Лексическое значение слова указано неверно в примере: Выберите один или несколько ответов: 1 профанация – искажение, извращение; непочтительное отношение к тому, что достойно уважения 2 аналогия – сходство в каком-либо отношении между предметами 3 сенсация – обработка и изучение каких-либо количественных показателей 4 адаптация – состояние полного безразличия, равнодушия 11)Как называются слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением тех реалий действительности, которые они обозначали? Выберите один ответ: 1 диалектизмы 2 архаизмы 3 историзмы 12)Определите слова, имеющие омонимы: Выберите один или несколько ответов: 1 вьюга 2 бокс 3 брак 13) Найдите предложения, в которых допущены ошибки, возникшие в результате смешения паронимов: Выберите один или несколько ответов: 1 Потребовались экскурсии в математику, геометрию, тригонометрию 2 Любой поступок заслуживает осуждения 3 Универсальный стиральный порошок также употребляется для мытья посуды 4 Это была худая, ребрастая девочка, с тонкими руками и ногами

Автор: Гость