1. Определите вид подчинительной связи слов в словосочетаниях (образец ответа 1-а, 2- в, 3-б) а) согласование б) управление в) примыкание 1) выдвинутый ящик 2) красный от мороза 3)работать увлеченно 4) освоение земель 5) наш ...
Русский язык
1. Определите вид подчинительной связи слов в словосочетаниях (образец ответа 1-а, 2- в, 3-б) а) согласование б) управление в) примыкание 1) выдвинутый ящик 2) красный от мороза 3)работать увлеченно 4) освоение земель 5) наш двор 6) расти у дороги 7) к опытному педагогу 8) вернуться обратно 9) падающих листьев 10) расчистить дорогу 11) смотреть недоверчиво 12) гул колоколов 13) звать на помощь 14) рано поседеть 15) возможность уехать 16) разбудить малыша 17) на втором этаже 18) дом у дороги 19) крайне неприятный 20) потемневший от времени. 2. Выпишите из предложения одно словосочетание со связью примыкание, одно словосочетание со связью управление, одно словосочетание со связью примыкание
Ответ(ы) на вопрос:
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1-а 2-б 3-в 4-б 5-а 6-б 7-а 8-в 9-а 10-б 11-в 12-б 13-б 14-в 15-в 16-б 17-а 18-б 19-в 20-б
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