1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз

Математика
1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое не верно записано. 100*2, 3*800, а*к, с*б.
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