1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз

Математика

1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз

Автор: Гость