1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз
Математика
1) по 7 взять по 5 2 раза взять по 100 800 раз взяли по 3 по а взяли к раз б раз взять по с 2) Запиши словами как читается выражение: 37 умножить 2 3 умножить 9 м умножить к а умножить б подскажите плизз-ззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое не верно записано. 100*2, 3*800, а*к, с*б.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Длина окружности колеса тепловоза 5,6 м. Когда на некотором расстоянии колесо тепл??возов сделает 60 оборотов, колесо признанного вагона сделал 140...
Русский язык
Прочитай стихотворение Н.Антонова.Представь себе картину сегодняшнего осеннего ??ня.Совпадает ли она с той, что описана в стихотворении? Найди слов...
Немецкий язык