1. Почему менее плодородная почва образуется под хвойными деревьями? 2. При каких условиях растения могут поглощать из почвы питательные вещества? 3. Какую роль в образовании почвы играют бактерии?

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2) Растение усваивает питательные вещества практически только в жидком виде. Любой питательный элемент, содержащийся в почве, должен быть растворен в воде, иначе он растению недоступен. Следовательно, для питания растению обязательно необходима вода. Кроме того, чтобы корни могли поглощать питательные вещества, им нужен воздух, точнее кислород. Можно внести много удобрений, наполнить почву всевозможными питательными элементами, но если в ней окажется мало воздуха (излишняя плотность, избыток влаги, почвенная корка) , то весь труд, затраченный на внесение удобрений, окажется бесполезным. 1) Возможно из-за того что у них корни близко к поверхности земли, и они все питательное съедают, а может потому что листья под деревьями легче разлагаются и питают почву чем иголки хвои, а может и то и то. 3) В природе бактерии распространены чрезвычайно широко. Они населяют почву, выполняя роль разрушителей органического вещества - остатков погибших животных и растений. Преобразуя органические молекулы в неорганические, бактерии тем самым очищают поверхность планеты от гниющих остатков и возвращают химические элементы и биологический круговорот. И в жизни человека роль бактерий огромна. Так, получение многих пищевых и технических продуктов невозможно без участия различных бродильных бактерий. В результате жизнедеятельности бактерий получают простоквашу, кефир, сыр, кумыс, а также ферменты, спирты, лимонную кислоту. Процессы квашения пищевых продуктов тоже связаны с бактериальной активностью.