Чем занимался Столыпин

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Чем занимался Столыпин
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Столыпин П.А.-политический деятель России 19 века, приверженец порядка, реформатор, экономист, оратор, патриот.
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