1.С какой силой Змеля притягивает тело массой 10кг? (решение) 2. Каков импульс хоккейной шайбы массой 150 г, если после удара клюшкой она движется сос скоростью 20м/с
Физика
1.С какой силой Змеля притягивает тело массой 10кг? (решение) 2. Каков импульс хоккейной шайбы массой 150 г, если после удара клюшкой она движется сос скоростью 20м/с
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F=mg F=10*9.81=98.1 H
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