1. Почему прорастания семян у разных растений происходит при разных температурах? 2. Какое значение имеет проможативаниесемян растений? 3.У каких растений цветение может прерываться зимними холодами?
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1. Почему прорастания семян у разных растений происходит при разных температурах? 2. Какое значение имеет проможативаниесемян растений? 3.У каких растений цветение может прерываться зимними холодами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если температура чуть выше, такие условия будут называться - благоприятными и семена прорастают лучше. Так же зависит от перегноя почвы 3. У фиалки " Шахини" во время зимних морозов прерывается цветение ( проверенное мной; у меня в комнате стоит) Удачи тебе!
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