1. Почему прорастания семян у разных растений происходит при разных температурах? 2. Какое значение имеет проможативаниесемян растений? 3.У каких растений цветение может прерываться зимними холодами?

Гость: Гость:

1. Если температура чуть выше, такие условия будут называться - благоприятными и семена прорастают лучше. Так же зависит от перегноя почвы 3. У фиалки " Шахини" во время зимних морозов прерывается цветение ( проверенное мной; у меня в комнате стоит) Удачи тебе!