Найдите 4 дроби каждая которая больше 3/8 и меньше 5/8 номер 6*
Математика
Найдите 4 дроби каждая которая больше 3/8 и меньше 5/8 номер 6*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/8 = 9/24 - доп.множ. 3 5/8 = 15/24 - доп.множ.3 -------------------------------------- 3/8 < 10/24 < 11/24 < 12/24 < 13/24 < 14/24 < 5/8 10/24 = 5/12 - сократили на 2 12/24 = 1/2 - сократили на 12 Ответ: 5/12; 11/24; 1/2; 13/24.
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