Расположите в порядке возрастания числа17/20 2/7 0,885
Математика
Расположите в порядке возрастания числа17/20 2/7 0,885
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2/7, 17/20, 0,885 как-то так
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