Какому произведению равно число 300000000? 1) 3×10в6 степени 2) 3×10в7степени 3) 3×10в8степени 4) 3×10в 9степени

Математика
Какому произведению равно число 300000000? 1) 3×10в6 степени 2) 3×10в7степени 3) 3×10в8степени 4) 3×10в 9степени
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*10 в 8 степени (3)
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