Мир ликсическое значение

Русский язык
Мир ликсическое значение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мир-вселенная, или всё что нас окружает. 2)Мир-сообщество людей. 3)Мир-как отсутствие войны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отметьте на координатной прямой точки В ( 4 ); С ( - 3,5 ); К ( - 1,5 ); М ( 2 ); Д ( 3,5 ). за единичный отрезок примите длину двух клеток тетради
Ответить
Русский язык
Срочно помогите с упражнением 65! Пожалуйста, буду очень благодарна))) Дам 20 баллов ??а ответ!!
Ответить
Математика
Расположите в порядке возрастания числа17/20 2/7 0,885
Ответить
Математика
Какому произведению равно число 300000000? 1) 3×10в6 степени 2) 3×10в7степени 3) 3×10в8степени 4) 3×10в 9степени
Ответить
История
Причины феодальной раздробленности империи карла великого а)завоевание Карлом ??еликим Саксонии б)провозглашение Карла великого императором в...
Ответить