Мир ликсическое значение
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Мир ликсическое значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мир-вселенная, или всё что нас окружает. 2)Мир-сообщество людей. 3)Мир-как отсутствие войны.
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