Срочно помогите с упражнением 65! Пожалуйста, буду очень благодарна))) Дам 20 баллов ??а ответ!!
Русский язык
Срочно помогите с упражнением 65! Пожалуйста, буду очень благодарна))) Дам 20 баллов ??а ответ!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое вроде бы побудительное, не восклицательное. Потом вопросительное, потом повествовательное и в конце восклицательное. Но я не уверена в своём ответе. Так что не спеши писать всё, что я сказала.
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