Отметьте на координатной прямой точки В ( 4 ); С ( - 3,5 ); К ( - 1,5 ); М ( 2 ); Д ( 3,5 ). за единичный отрезок примите длину двух клеток тетради

Математика

Отметьте на координатной прямой точки В ( 4 ); С ( - 3,5 ); К ( - 1,5 ); М ( 2 ); Д ( 3,5 ). за единичный отрезок примите длину двух клеток тетради

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