7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)

Математика
7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишите правильно я не поняла,а знаю как решать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите 4 дроби каждая которая больше 3/8 и меньше 5/8 номер 6*
Ответить
Математика
Луч OE - биссектриса угла AOB ,луч OK - биссектриса угла AOC , угол AOE = 65°. Найдите градусн??ю меру углов BOD и KOD. ПОМОГИТЕ ПРОШУ ВАС УМОЛЯ...
Ответить
Физика
Почему горячий чай остывает быстрее если на него дуют?
Ответить
Русский язык
Мир ликсическое значение
Ответить
Математика
Отметьте на координатной прямой точки В ( 4 ); С ( - 3,5 ); К ( - 1,5 ); М ( 2 ); Д ( 3,5 ). за единичный отрезок примите длину двух клеток тетради
Ответить