7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)

Математика

7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)

Автор: Гость