7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)
Математика
7,7. 77 ------=------ у+53. 800 Если не понятно. (Семь целых, семь десятых дробь. у плюс 53 равно 77 дробь 800). Это уравнение)
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Гость:
Напишите правильно я не поняла,а знаю как решать
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