1)Почему в ХХ веке несколько раз изменялось название нашей страны? 2)В Древней Гре??ии и Риме сложилось представление о том,что участие в управлении государством является правом и обязанностью каждого гражданина. Согласны ли в...
Обществознание
1)Почему в ХХ веке несколько раз изменялось название нашей страны? 2)В Древней Гре??ии и Риме сложилось представление о том,что участие в управлении государством является правом и обязанностью каждого гражданина. Согласны ли вы с этим? 3)Почему Конституция РФ является Основным законом государства?Обоснуйте свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) частая смена власти 2)именно в древней Греции и Риме складывается такое называемая демократическая система управления государством, поэтому согласен. 3) Конституция - основной сборник законов, в нем сосредоточены все главы, все разделы, именно к ним обращается практически вся власть
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