1)Почему в ХХ веке несколько раз изменялось название нашей страны? 2)В Древней Гре??ии и Риме сложилось представление о том,что участие в управлении государством является правом и обязанностью каждого гражданина. Согласны ли в...

Обществознание

1)Почему в ХХ веке несколько раз изменялось название нашей страны? 2)В Древней Гре??ии и Риме сложилось представление о том,что участие в управлении государством является правом и обязанностью каждого гражданина. Согласны ли вы с этим? 3)Почему Конституция РФ является Основным законом государства?Обоснуйте свой ответ.

Автор: Гость