1. После окончания школы самая активная участница театрального кружка, любимица школы Наташа Майорова пыталась поступить в театральный институт, но неудачно. Нигде не работая, она дома читала книги, слушала музыку, танцевал...

Право

1. После окончания школы самая активная участница театрального кружка, любимица школы Наташа Майорова пыталась поступить в театральный институт, но неудачно. Нигде не работая, она дома читала книги, слушала музыку, танцевала. Родители пытались устроить её на работу почтальоном, работником Сбербанка по выплате пенсий. Однако она всякий раз отказывалась, отвечая, что, согласно Конституции, труд в нашей стране свободен и доброволен и каждый вправе выбирать себе профессию. Кроме того, в России принудительный труд запрещён. Кто прав в данной ситуации : Наташа или родители? 2.Директор школы посоветовавшись со школьным врачом решил помочь ученикам сохранить хорошее зрение и издал корпоративный акт: все ученики школы обязаны писать только ручками черного цвета, чтобы при письме обеспечивалась хорошая контрастность и меньше напрягалось зрение. Оцените действия директора и скажите, не вышел ли он за пределы своих полномочий. 3.В связи с экономическим кризисом и резким падением объёма продаж директор магазина издал корпоративный акт «О предоставлении отпусков работникам магазина», согласно которому все очередные оплачиваемые отпуска отменялись, а могли предоставляться отпуска за свой счет. Можно ли данный нормативный акт признать законным? 4.В советском Союзе существовало Министерство пищевой промышленности, которое, в частности, утверждало рецепты тортов. Руководитель московской кондитерской фабрики "Большевичка" осмелилась на свой страх и риск внедрить в производство новый рецепт торта. Было для него придумано и специальное название: торт "Эксперимент". Когда об этом стало известно в союзном министерстве, то руководитель кондитерской фабрики был вызван "на ковер". В оправдание своих действий он привел следующие аргументы: a)торт очень вкусный и ему самому очень нравится; б) в его семье этот торт часто покупают и пока все живы и здоровы; в) торт пользуется особой популярностью у покупателей. Однако эти аргументы не помогли, и руководитель фабрики был освобожден от должности. Возможно ли на сегодняшний день такое увольнение? Ознакомтесь со статьей 81 ТК РФ.

Автор: Гость